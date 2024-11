Hugo Souza se emociona em entrevista e se declara ao Corinthians: 'Oportunidade da minha vida'

Emoção, gratidão, esperança em construir uma história duradoura e muito choro. Esse foi o clima que marcou a entrevista coletiva concedida pelo goleiro Hugo Souza, nesta quarta-feira, após a sua contratação junto ao Flamengo ter sido oficializada pelo Corinthians.

Identificado com a torcida mesmo com apenas cinco meses de clube, ele externou sua felicidade por agora ser jogador do time paulista. Na conversa com os jornalistas, ele classificou sua fase atual como "oportunidade da sua vida."

"O Corinthians me abriu as portas e sou muito grato por isso. Vinha de uma temporada com rebaixamento em Portugal. Antes, vivi altos e baixos no Flamengo. Cheguei a duvidar da minha capacidade, mas minha mãe não soltou a minha mão, e minha irmã também não. Sou muito grato por isso", afirmou o jogador que foi às lágrimas.

Satisfeito com o final feliz, o goleiro assinou contrato de quatro anos e vislumbra agora uma longa passagem marcada por títulos e grandes jogos. A seleção brasileira entra como o próximo objetivo. "O Corinthians me permite isso."

Após surgir com o status de grande promessa no Flamengo, ele sentiu a dificuldade de se manter em alto nível. As oscilações na carreira abalaram a sua confiança e, de goleiro promissor, caiu no esquecimento no time carioca. No entanto, Hugo garante que essa fase ficou no passado. Titular e ídolo do Corinthians, seu pensamento é escrever uma bela história.

"Tive momentos marcantes aqui em pouco tempo. Fiquei muito feliz quando a comissão técnica me elegeu como uma das lideranças da equipe. Falo para todo mundo que só sabe o que é o Corinthians quem passa o dia todo aqui. A harmonia que temos é muito grande".

Com a intenção clara de fazer história, Hugo comentou sobre o encontro com Cássio, um de seus ídolos, e disse da responsabilidade de substituir um jogador tão importante.

"Só tenho 25 anos e assistia aos jogos do Cássio desde moleque. Conversamos com ele após o jogo com o Cruzeiro e fiquei admirando sua simplicidade. Ele é o maior jogador do Corinthians. Mas o que eu quero é construir a minha história e momento mais feliz vai ser quando conquistar um título pelo clube."

Por fim, ele foi questionado sobre o movimento dos jogadores que, por meio das redes sociais, optaram por apoiar o presidente Augusto Melo, que está sendo alvo de um pedido de impeachment. "Eles (diretoria) sempre honraram a palavra. Nosso posicionamento sobre o assunto (a postagem de apoio nas redes sociais) foi bem feito. Fizemos isso porque, desde que cheguei, eles cumpriram o que prometeram."