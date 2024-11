Artilheira do Palmeiras volta à seleção de futebol com meta de se firmar: 'Concorrência grande'

Convocada por Arthur Elias pela segunda vez seguida, a atacante Amanda Gutierres não esconde que a concorrência pela vaga no ataque é gigante na seleção brasileira e espera aproveitar os amistosos contra a Austrália, nesta quinta-feira e no domingo, para convencer a comissão técnica e se firmar no elenco.

Artilheira do Campeonato Paulista com oito gols e campeã com o Palmeiras, a atacante de 23 anos foi chamada para os amistosos diante da Colômbia justamente por vir fazendo um excelente Brasileirão. Repetiu o bom trabalho no Estadual e virou opção por ser goleadora.

"Jogar na seleção é um sonho para toda atleta, mas isso exige muito trabalho. No Brasil existem inúmeras atletas, isso é uma briga boa em todas as convocações. A gente sabe do talento brasileiro e vou trabalhar muito para isso (superar a concorrência e se firmar)", afirma Guti, como é chamada.

A tímida atacante nascida no interior do Paraná está na expectativa de iniciar o amistoso desta quinta-feira, no Suncorp Stadium, em Brisbane, onde ocorrerá os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032. Mas mostra-se honrada por ter a grande temporada reconhecida por Artur Elias.

"É uma conquista a gente vestir a camiseta da seleção, jogando contra outros países, ainda mais uma seleção do tamanho que é a Austrália. A seleção brasileira também é muito grande, todo mundo sabe o peso da equipe e a gente pediu por esse momento, de jogar contra outras seleções com estádio lotado e amanhã vai ser esse grande dia", mostra confiança Amanda Gutierres. "Agora é saber aproveitar a oportunidade e fazer o melhor que a gente tem pela seleção."

Vivendo uma trajetória especial na carreira desde a chegada ao Palmeiras, quando foi a principal goleadora de 2023 com 26 gols, a atacante foi questionada pela imprensa australiana sobre quantos gols imaginava anotar no amistoso desta quinta e deixou a modéstia de lado. "Quem sabe dois gols, né?", fechou a coletiva esperançosa e de bom humor.