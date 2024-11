Ganso preocupa

Além de se preocupar em fugir do rebaixamento para a Série B, o Fluminense tem outra dor de cabeça. Afinal, Ganso deixou o gramado no empate em 0 a 0 com o Criciúma com dores nas costas e será avaliado para saber a gravidade do caso. O técnico Mano Menezes optou, então, pela entrada de Renato Augusto, que pode ser promovido ao time titular nas rodadas finais do Brasileiro.

"Questões lombares são delicadas, diferentes para cada um, você precisa esperar um pouco. Às vezes acontece no jogo e, em pouco tempo, destrava. Você leva uma outra condição para o jogo. Nosso departamento médico vai poder se posicionar melhor sobre isso (situação de Ganso). "Eu, agora, não posso adiantar nada", disse Mano, em entrevista coletiva.

Quem também apresentou um problema físico foi Keno. O atacante chegou a sair por um tempo devido a uma entorse, mas voltou ao gramado e aparenta estar bem.

"Keno tomou uma entrada no tornozelo, não sei se foi a da área ou se foi o lance do meio-campo que foi mais grave, eu acho que acumulou os dois; ele teve uma entorse, mas conseguiu suportar bem em relação à entorse. Saiu mesmo porque não tinha mais condições físicas de jogar, então acredito que esteja apto para estar domingo em Curitiba", explicou o treinador.