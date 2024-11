Bastos é dúvida para decisão

O Botafogo pode ter um desfalque importante na final da Libertadores. O zagueiro Bastos deixou o campo logo aos 11 minutos do primeiro tempo na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras e, segundo o jornalista Victor La Regina, realizou exames de imagem ontem, em São Paulo, antes de a delegação embarcar.

No entanto, o Fogão não vai divulgar o resultado do exame e, dessa forma, o jogador é dúvida para o confronto. Bastos sentiu a posterior da coxa após uma disputa com Rony, na tentativa de cortar um cruzamento.

Alexander Barboza também sentiu um problema muscular durante a partida, mas garantiu presença na decisão. "Levantei a perna e a coxa puxou um pouquinho. Só um pouquinho de gelo, anti-inflamatório e vamos embora. Vou jogar até com uma perna só (risos)" afirmou.