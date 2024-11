De ressaca, Cruzeiro empata com o Grêmio, ainda ameaçado pelo rebaixamento no Brasileiro

Após o vice-campeonato da Sul-Americana no último sábado, o Cruzeiro voltou as suas atenções no Campeonato Brasileiro para lutar por uma vaga na próxima Libertadores. No encerramento da 35ª rodada, nesta quarta-feira, no Mineirão, o time mineiro ficou no empate por 1 a 1 diante do Grêmio, que segue ameaçado pelo rebaixamento.

Com a igualdade, o Cruzeiro chegou a 48 pontos e segue em sétimo lugar, dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores, um ponto a mais que Bahia e Corinthians, atuais perseguidores da vaga. Já o Grêmio chegou a 41 pontos, em 14º lugar, a três pontos do Criciúma, que abre a zona de descenso. Além disso, viu seu jejum sem vitórias aumentar para quatro jogos.

O duelo começou movimentado. O Cruzeiro, se adaptando ao estilo de Diniz, tinha mais a posse de bola e, consequentemente, mais volume de jogo. Lautaro recebeu na área e carimbou o travessão Marchesín. O Grêmio era mais defensivo e explorava os contra-ataques. O time gaúcho se valeu disso e abriu o placar, aos 18 minutos, quando João Pedro cruzou rasteiro e Brathwaite, de letra, desviou para as redes.

Mesmo após o gol, o jogo se manteve aberto. Os donos da casa não sentiram o golpe e seguiram com a mesma postura em campo. Trocando passes, Barreal tirou tinta da trave e por pouco não empatou. O Cruzeiro só foi buscar a igualdade na reta final. Em bela trama, Veron deu lindo passe por cima para Matheus Pereira, que emendou de primeira para empatar, aos 41. Antes, Dodi, cara a cara com Cássio, perdeu uma grande chance de ampliar para o Grêmio.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama, mas com mais superioridade do Cruzeiro. O time mantinha a posse de bola, flutuava bem entre as linhas, porém sem conseguir uma efetividade. Perigo mesmo só foi levar em uma cabeçada de Lautaro, sem direção. Vendo o time ser dominado, Renato Gaúcho trocou peças no meio de campo e começou a equilibrar. Pavón foi dar o primeiro chute dos visitantes aos 25.

Depois dos 30 minutos, o jogo caiu drasticamente de qualidade. Os erros de passes e as disputas no meio de campo fizeram o ritmo cair. As duas equipes até conseguiam chegar na área, principalmente pelos lados do campo, porém as defesas se sobressaíram na hora de cortar os cruzamentos. Na reta final, o panorama se manteve, as duas equipes ficaram pouco inspiradas e o empate ficou de bom tamanho pelo que foi produzido na segunda etapa.

A dupla retorna a campo no próximo domingo, pela 36ª rodada. O Grêmio recebe o São Paulo, às 16 horas, em Porto Alegre (RS), enquanto o Cruzeiro visita o Red Bull Bragantino, às 18h30, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 GRÊMIO

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital), Gabriel Veron (Kaique Kenji), Matheus Pereira e Barreal (Japa); Lautaro Díaz (Tevis). Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Cristaldo (Monsalve); Aravena (Edenílson), Braithwaite (Diego Costa) e Soteldo (Pavón). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Braithwaite, aos 18, Matheus Pereira, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - William e Lucas Romero (Cruzeiro); Jemerson (Grêmio).

ÁRBITRO - Raphael Claus (FIFA-SP).

RENDA - R$ 717.892,50.

PÚBLICO - 21.009 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).