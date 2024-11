Thunder derruba Warriors fora e Hawks impõem 1ª derrota dos Cavaliers em casa na NBA

Em um dos duelos mais aguardados desta temporada regular da NBA, o Oklahoma City Thunder derrubou o Golden State Warriors por 105 a 101, na noite desta quarta-feira, em São Francisco. A movimentada rodada, com 14 jogos, também contou com vitória do Los Angeles Lakers e o primeiro tropeço do Cleveland Cavaliers em casa.

Em momento difícil na temporada, os Warriors sofreram a terceira derrota consecutiva em jogo no qual não puderam contar com seu principal jogador. Stephen Curry foi desfalque por apresentar dores nos dois joelhos horas antes da partida. Sem o astro, os donos da casa foram liderados por Jonathan Kuminga (19 pontos) e Draymond Green ("double-double" de 10 pontos e 14 rebotes).

A dupla, contudo, esteve longe de conter o brilho de Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida, com 35 pontos. Isaiah Hartenstein contribuiu com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 14 pontos e 14 rebotes. Jalen Williams anotou 13 pontos antes de deixar a partida após 16 minutos em quadra em razão de uma lesão no olho direito.

O resultado confirmou o Thunder na liderança da Conferência Oeste, com 14 vitórias e quatro derrotas. Os Warriors caíram para o terceiro posto, com 12 triunfos e seis revezes. Em segundo lugar, está o Houston Rockets (14/6), que superou o Philadelphia 76ers por 122 a 115, fora de casa.

Em outro importante duelo do Oeste, o Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs por 119 a 101, longe de sua torcida. O trio formado por LeBron James, Anthony Davis e Dalton Knecht dominou a partida, com destaque para mais um "triple-double" de LeBron, com seus 16 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Davis anotou um "double-double": 19 pontos e 14 rebotes. E Knecht chegou aos 20 pontos e oito rebotes.

Pelos Spurs, como de costume, o destaque foi o francês Victor Wembanyama, autor de 20 pontos e 10 rebotes. Harrison Barnes e Julian Champagnie contribuíram com 19 e 18 pontos, respectivamente. A 11ª vitória em 18 jogos manteve os Lakers no Top 5 da conferência. Os Spurs figuram em 10º lugar, com 10 vitórias e nove derrotas.

Pela Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers tropeçou pela segunda vez na temporada regular, sendo a primeira em casa. Os anfitriões foram batidos pelo Atlanta Hawks por 135 e 124, diante do bom jogo coletivo dos visitantes. Sete jogadores, sendo três reservas, alcançaram os dois dígitos na pontuação para os Hawks.

Do outro lado, Donovan Mitchell (30 pontos) e Darius Garland (19 pontos e sete assistências) não conseguiram repetir as brilhantes atuações dos últimos jogos. E não puderem evitar o raro revés dos Cavaliers nesta temporada. A equipe de Cleveland exibe a melhor campanha do campeonato, com 17 vitórias em 19 jogos, líder absoluto da Conferência Leste.

Em situação mais modesta, o time de Atlanta ocupa somente nono posto da mesma tabela, com oito vitórias e 11 derrotas.

Depois dos 14 jogos desta quarta, a NBA não contará com partidas nesta quinta, em razão do feriado nacional de Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. A competição será retomada na noite de sexta-feira, com 10 partidas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Washington Wizards 96 x 121 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 133 x 119 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 94 x 98 Miami Heat

Indiana Pacers 121 x 114 Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers 124 x 135 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 115 x 122 Houston Rockets

Dallas Mavericks 129 x 114 New York Knicks

New Orleans Pelicans 93 x 119 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 131 x 111 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 104 x 115 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 101 x 119 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 103 x 122 Denver Nuggets

Phoenix Suns 117 x 127 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 101 x 105 Oklahoma City Thunder