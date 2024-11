Conmebol amplia troféu

A taça mais desejada da América do Sul passou por seus últimos ajustes antes da final entre Atlético Mineiro e Botafogo. Por meio de uma postagem nas redes sociais, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que a base foi ampliada para nove filas.

"O troféu da Conmebol Libertadores foi atualizado para 2024! Renovamos o símbolo mais emblemático do futebol sul-americano, mantendo sua essência histórica, enquanto o adaptamos às novas gerações e aos feitos acumulados. A base foi ampliada para nove filas, com capacidade para mais oito campeões, substituindo as oito filas anteriores", disse.