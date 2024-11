Risco de queda chega a 42%

Faltando três rodadas pro fim do Brasileiro e com a corda no pescoço, os tricolores estão com a calculadora na mão. O Flu tem 39 pontos, está na 16ª posição e vai pegar Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras.

De acordo com o Infobola, o Time de Guerreiros tem 42% de risco de cair para a Série B.

Com Atlético-GO e Cuiabá já rebaixados, restam apenas duas vagas. Os concorrentes diretos do Flu são o Criciúma (38 pontos e 57% de risco de cair) e o Bragantino (37 pontos e 71% de chances de queda). Em situação um pouco mais confortável, mas ainda correndo risco, estão Juventude (14%), Athletico-PR (8%) e Grêmio (5%).