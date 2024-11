Ex-jogador espanhol é preso em operação contra tráfico de drogas

O ex-jogador espanhol Jonathan Valle foi detido em uma operação contra o tráfico de drogas. A informação foi publicada inicialmente pelo, da Espanha. De acordo com o veículo de comunicação, além do ex-jogador, a chamada Operação Fogo resultou na detenção de mais dez pessoas na região da Cantábria, no norte da Espanha. Os detidos ficam à disposição da Justiça.

Acusado do crime de tráfico de drogas, Jonathan Valle foi preso quando estava em sua casa na semana passada. Na residência do ex-jogador teriam sido apreendidas balanças de precisão, papelotes e dinheiro. Jonathan Valle responderá o processo em liberdade.

Depois das prisões realizadas pela Operação Fogo, a polícia espera ter desarticulado duas organizações criminosas que se dedicavam ao tráfico de drogas na região da Cantábria. Segundo a imprensa espanhola, foram apreendidas na operação doses de haxixe e MDMA, além de uma arma de fogo, um carro, facas e outros objetos.

Jonathan Valle começou a se destacar no futebol pelo Racing Santander, da Espanha, a partir da temporada 2003. Passou ainda por clubes como Málaga, Leganés e Recreativo, todos da Espanha, e Rubin Kazan, da Rússia. Ele encerrou a carreira no ano de 2017.