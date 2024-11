Band anuncia a saída do ex-jogador Denílson da emissora em 2025 após 14 anos

A Band divulgou uma nota nesta sexta-feira afirmando que ex-jogador e apresentador Denílson de Oliveira não vai continuar na emissora em 2025. Há 14 anos ele fazia parte do programa Jogo Aberto, comandado por Renata Fan, e também participou de transmissões de Copas do Mundo e Olimpíadas. As participações do ex-atleta aconteciam tanto na televisão quanto na rádio BandNews FM.

"Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios", declarou o Grupo Bandeirantes em nota. A emissora revelou que, em breve, vai revelar novidades para o programa em 2025.

O Estadão apurou que, apesar de ter sido especulado um acerto com a Globo, ainda não há definição sobre o futuro do Denilson como comentarista. No entanto, a intenção do ex-atleta é dar continuidade à carreira.

A tendência é que um anúncio seja feito no próximo mês para falar do assunto. Além disso, o jogador revelado pelo São Paulo vai continuar com o canal no YouTube, no qual são exibidos diferentes programas, incluindo o podcast Denilson Show.

Denílson foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e jogou no São Paulo, Flamengo e Palmeiras, além de outros clubes fora do País. Ele se aposentou em 2010, quando iniciou sua nova carreira como comentarista de futebol.