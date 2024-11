Torcedores do Fluminense protestam no CT e cobram raça em encontro com Thiago Silva

O clima está pesado nas Laranjeiras após o empate sem gols com o Criciúma na terça-feira, no Maracanã. Cerca de 40 torcedores estiveram no Centro de Treinamento Carlos Castilho para protestar contra o desempenho ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O pedido foi para que o elenco tenha raça nesta reta final de temporada.

O ambiente, inclusive, é muito diferente do ano passado, quando o time conquistou a Copa Libertadores nesta mesma época. Seis torcedores chegaram a entrar no CT, com a autorização do clube, para que conversassem com os jogadores. Thiago Silva e Thiago Santos os recepcionaram.

Esta não foi a primeira vez que houve protesto na atual temporada. Em agosto, houve um encontro pacífico com membros da comissão técnica, na qual teve presença do técnico Mano Menezes. A 'reunião' durou por volta de duas horas.

Desta vez, o clima era mais ríspido, o que fez com que a polícia optasse por reforçar o policiamento, mas não houve relatos de violência.

Após a conversa, o Fluminense partiu rumo a Curitiba, local do duelo deste domingo, às 18h30. O time carioca antecipou o dia da viagem para se adaptar à cidade e às condições do gramado sintético da Ligga Arena. O clube usará as dependências do Coritiba para se preparar para a partida decisiva em termos de classificação.

O Fluminense é o 16º colocado, com 39 pontos e não vence há cinco partidas. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Criciúma, com 38.