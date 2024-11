O atacante Martin Braithwaite pode deixar o Grêmio. Ele é alvo do Sevilla, da Espanha, para a próxima temporada. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal Marca, da Espanha. De acordo com a publicação, o clube já teria feito contatos para ter o jogador em janeiro do ano que vem e vem vencendo a concorrência do mercado brasileiro.

Ocupando a 12ª colocação na tabela do Campeonato Espanhol, o Sevilla quer aproveitar a janela de início do ano para reforçar o elenco. Com problemas de fair play financeiro, a direção entende a contratação do jogador gremista como um bom investimento para o momento.

Braithwaite tem história na Espanha. Ele chegou ao país em 2019, após ser contratado pelo Leganés. Pelo Espanyol, foi artilheiro da segunda divisão do Campeonato Espanhol em 2023.

O atacante dinamarquês tem contrato com o Grêmio válido até junho de 2026. A multa, de acordo com a imprensa gaúcha, é de 50 milhões de euros (R$ 319 milhões na cotação). Nesta temporada, são 17 jogos, oito gols e duas assistências

No Grêmio desde agosto deste ano, Braithwaite se transformou em um jogador importante para o time de Renato Portaluppi. Apesar disso, o time segue com chances de rebaixamento para a Série B faltando três rodadas para o fim do Brasileirão.

Na 14ª posição, o time gaúcho tem 41 pontos, com uma distância de três para o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento e divide a degola com Atlético-GO, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Nesta reta final, o Grêmio ainda joga com São Paulo, Vitória e Corinthians.