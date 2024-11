Mesquita é bicampeão dos Jogos da Baixada

Até o sol apareceu neste domingo (24/10), para o encerramento da XXV edição dos Jogos da Baixada, que aconteceu na Vila Olímpica de São João de Meriti. O município de Mesquita levou o título de campeão geral da competição, somando 38 pontos. Nova Iguaçu foi o vice-campeão com 34 pontos, seguido por Queimados, que conquistou o terceiro lugar com 28 pontos.

Não é de hoje que Mesquita vem se destacando na competição. Para o secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues, o título coroa o trabalho desenvolvido pela Prefeitura ao longo dos últimos oito anos.

"Estamos muito felizes pelo bicampeonato geral. Sem dúvidas esse resultado se deve a diversos fatores. Desenvolvemos um trabalho continuado, envolvendo as escolas. As modalidades que competem nos Jogos da Baixada fazem parte de um elenco de diversos esportes de alta performance que nossas crianças e adolescentes praticam no dia a dia. Outro ponto importante é que temos um prefeito que foi esportista e entende a importância disso na formação de cidadãos. Com todo o respeito aos demais municípios, estamos trabalhando para criar uma hegemonia no esporte da Baixada", afirmou o secretário.

Se depender da vice-campeã, Nova Iguaçu, Mesquita terá trabalho para fortalecer essa hegemonia. Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Silva Wanderlei, o município sempre foi um celeiro de atletas e o vice-campeonato deve ser celebrado.

"Fui jogador de futebol e sei que esporte é saúde e salva vidas. Hoje vamos comemorar nosso vice-campeonato, que é resultado do trabalho de toda nossa equipe e nos esforçar ainda mais para que na próxima edição sejamos campeões", prometeu.

Este ano, nove municípios da região participaram dos Jogos: Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Com realização do Jornal O Dia, o evento tem a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A edição comemorativa dos 25 anos de Jogos da Baixada teve início no dia 19 de outubro, na Vila Olímpica de Mesquita com a disputa de futsal feminino e xadrez. No dia seguinte, atletas de futsal masculino se enfrentaram.

No fim de semana de 9 e 10 de novembro, a Vila Olímpica de Nilópolis recebeu os competidores de handebol e atletismo. Já nos dias 16 e 17 deste mês, foi a vez do Sesc de Nova Iguaçu ser palco dos meninos e meninas basquete, vôlei e natação. A Vila Olímpica de São João de Meriti encerrou a festa com jogos de futebol de campo.

Queimados foi o campeão do futebol de campo

O último fim de semana dos Jogos da Baixada foi dedicado ao futebol de campo. Queimados foi o campeão da modalidade mais popular do país, o segundo lugar ficou para Paracambi e Mesquita encerrou a participação com o terceiro lugar. Juan Matheus Pinheiro da Silva, de Queimados, foi o atleta destaque da partida.

"Jogo bola desde os 8 anos e quero fazer isso de forma profissional, fiquei muito feliz por receber o troféu de melhor em campo e por ter ajudado o time a conquistar essa vitória", disse o menino de 14 anos.

A alegria do atleta é compartilhada pelo treinador, Mateus Conceição, treinador de Queimados.

"Estou muito feliz e grato a Deus por ter ganho e a todos que fizeram de tudo para tornar esse sonho realidade. A seleção de Queimados é formada por atletas que participam de diversos projetos. Todos eles são habilidosos e comprometidos", disse orgulhoso.