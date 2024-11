Paixão que corre nas veias

Muito mais do que a semelhança física, as gêmeas Amanda e Sara Souza, 33 anos, compartilham o amor pelo esporte. Atualmente, as moradoras de Mesquita treinam equipes da cidade em projetos oferecidos pela Prefeitura, mas são velhas conhecidas dos Jogos da Baixada.

"O esporte sempre esteve presente nas nossas vidas. Estudamos em escola pública, sempre fomos poliesportivas e participamos de várias edições dos Jogos da Baixada como atletas. É uma alegria imensa estarmos na competição como treinadoras", disse Sara.

Com um projeto pessoal voltado para natação, Amanda, não abandona as origens.

"Tenho um espaço próprio onde trabalho com natação e que estou ampliando para atender o público neuroatípico, mas o cordão umbilical com o futebol jamais será cortado. Mesquita tem projetos em diversos bairros da cidade e sabemos o quanto o esporte muda a vida das crianças", concluiu empolgada.