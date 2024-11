Com 'Maestro', Vasco quer reagir no Brasileirão contra o já rebaixado Atlético-GO

Com o ídolo Felipe Loureiro, o 'Maestro', como treinador interino, o Vasco volta a campo em nova tentativa de reagir no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h30, recebe o Atlético-GO em São Januário, no Rio, pela 36ª rodada. Além de ter o apoio da torcida, que novamente esgotou os ingressos, ainda pesa a favor o rebaixamento já confirmado do adversário.

O Vasco vem de quatro derrotas seguidas e estacionou nos 43 pontos, em 11º lugar. A chance de conseguir uma vaga na Libertadores diminuiu, pois o Cruzeiro fecha o G-7 com 48 pontos. O time ainda precisa ficar atento à zona de rebaixamento (Z-4), já que o 17º colocado é o Criciúma, com apenas cinco pontos a menos (38).

Na última rodada, o time cruzmaltino foi completamente dominado pelo Corinthians e derrotado por 3 a 1 em São Paulo. Isso resultou na demissão do técnico Rafael Paiva e na definição de Felipe Maestro como interino para os últimos três jogos.

A primeira escalação de Felipe é uma incógnita, mas ele não deve fazer mudanças tão bruscas. O objetivo principal é dar mais variedade tática ao time e também utilizar destaques da base, como o zagueiro Luiz Gustavo, que pode ser alternativa ao setor mais criticado na temporada. O lateral-esquerdo Leandrinho também é bem visto, mas Lucas Piton vem sendo titular absoluto com todos os treinadores.

Outra mudança importante pode ser o esquema com dois atacantes, uma vez que nenhum ponta se firmou, principalmente após a lesão de Adson. Rayan e Vegetti podem jogar juntos. Com isso, o meio-campo teria uma trinca de volantes, incluindo a volta de Sforza, e Philippe Coutinho mais à frente na criação. Com isso, o meia Payet fica no banco porque Felipe quer mais intensidade quando o Vasco não tiver a bola.

O Atlético-GO está há três jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas. A última delas foi diante do Palmeiras, por 1 a 0, que confirmou o rebaixamento à Série B, sendo o lanterna (20º) com 26 pontos.

Também interino como treinador, o auxiliar permanente Anderson Gomes não deve fazer muitas mudanças no time goiano. O principal desafio é manter o time motivado após a confirmação do retorno à Série B. A boa notícia é que não tem desfalques por suspensão e ainda conta com o retorno de Shaylon, que ficou fora diante do Palmeiras pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve voltar no lugar de Rhaldney.

Anderson Gomes pediu 'entrega total' na reta final para terminar da melhor forma possível. "Não podemos esquecer a forma como vamos terminar o campeonato, com uma valorização profissional e sempre elevando a marca do Atlético-GO. Vamos fazer atividades para dar moral e invectivar. Queremos terminar de forma profissional e com dignidade."

FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-GO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo (Luiz Gustavo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza e Philippe Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro (interino).

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Shaylon, Alejo Cruz e Luiz Fernando; Hurtado. Técnico: Anderson Gomes (internio).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).