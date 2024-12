Textor 'engraxa' chuteira de Júnior Santos: 'Time provou ter força mental. Estou orgulhoso'

O polêmico John Textor, dono da SAF do Botafogo, estava em êxtase com a conquista da Copa Libertadores, após a vitória, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, neste sábado no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, o dirigente chegou a engraxar a chuteira do atacante Júnior Santos para festejar a conquista inédita.

"Tudo aconteceu muito rapidamente. Falaram que nós não éramos fortes mentalmente, e nossos garotos provaram o contrário. Estavam errados. Estou muito orgulhoso", disse Textor, sempre com o sorriso no rosto.

O dirigente revelou a angústia após a expulsão de Gregore antes do primeiro minuto de jogo. "Foi tão difícil ver aquele cartão vermelho, e só queríamos 11 contra 11. Eu estava bem atrás do gol, vi tudo acontecer quase em câmera lenta. O jogo desacelerou, tudo desacelerou. Foi elétrico. Foi um momento incrível até o último gol, do Júnior Santos, de todas as pessoas."

Textor afirmou que a 'fome' de títulos do Botafogo não acabou e já deslumbra novas conquistas em breve. "Temos dois jogos muito difíceis e queremos ganhar o Brasileiro. Isso aqui é especial, mas nós também queremos ganhar o campeonato. Espero que eles (jogadores) durmam. Que durmam bem, acordem, percebam que ainda têm um trabalho a fazer. Acho que seria histórico vencer os dois campeonatos. Estamos na liderança (do Brasileirão), respeitamos nossos oponentes, mas vamos fazer o nosso melhor para conseguir os dois troféus. Sobre o Mundial, não sei. Talvez tenhamos uma chance de superar o Real Madrid. Se tivermos (a chance), nossos meninos estarão prontos."