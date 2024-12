Agora, mais do que nunca, é tempo de Botafogo. O Glorioso de Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Jairzinho, Tulio Maravilha, Loco Abreu, Almada, Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique é campeão da Libertadores. Como os botafoguenses sempre dizem que tudo acontece com o Botafogo, a vitória por 3 a 1 na final sobre o Atlético-MG não poderia ser diferente.

Com a expulsão de Gregore aos 30 segundos do primeiro tempo (a mais rápida da história da competição), a tensão tomou conta dos milhares de corações alvinegros.

Para quem passou a vida toda esperando por esse momento, nenhuma adversidade poderia apagar o que foi sendo escrito durante toda a temporada. Com a garra de uma pantera negra, Luiz Henrique abriu os caminhos para levar o Fogão para Glória Eterna. De pênalti, Alex Telles ampliou. O goleiro Everson nem saiu na foto.

O Atlético-MG, que foi apático no primeiro tempo, voltou para etapa final para o tudo ou nada. O Galo até cantou com Vargas de cabeça, logo no primeiro minuto. Hulk teve ótima chance de fora da área, mas brilhou a estrela do goleiro Jhon, com excelente defesa.

Com o passar do tempo, o Galo foi perdendo as forças e mais parecia um pintinho rouco. O golpe final veio dos pés de Júnior Santos, artilheiro da competição com 10 tentos. "Sonhei com o gol do título após assistir um vídeo meu jogando na várzea com 21 anos. Quero dedicar ao meu pai. Que ele possa ver o filho dele campeão", afirmou o atacante à ESPN.

Como cantava a saudosa botafoguense Beth Carvalho: 'Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço'. Brilha a Estrela Solitária no céu da América.