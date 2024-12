Corinthians treina e busca marca inédita em duelo direto por vaga na Libertadores

O Corinthians não quer saber de folga nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Após vencer o Criciúma por 4 a 2, no Heriberto Hülse, neste sábado, o time alvinegro voltou para o São Paulo de madrugada e já realizou, na tarde deste domingo, o seu primeiro treino visando o confronto direto por vaga na Copa Libertadores diante do Bahia, na terça-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do Centro de Treinamento Dr Joaquim Grava. Os demais jogadores foram ao gramado após um trabalho de força na academia. Depois do aquecimento, a comissão técnica aplicou exercícios de troca de passes com movimentação e jogos de enfrentamento em campo reduzido. O técnico Ramón Díaz indicou que utilizará força máxima, já que não perdeu nenhum atleta por suspensão ou lesão.

Com isso, uma provável equipe deve ter: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians busca também engatar uma sequência de oito vitórias consecutivas no Brasileirão pela primeira vez na história. Nunca antes conseguiu emplacar um número de triunfos tão significativo.

Em 1999, quando foi tricampeão brasileiro, e em 2011, ano do pentacampeonato, o Corinthians conseguiu sete vitórias seguidas, as melhores marcas até aqui do clube alvinegro, que tem a quinta melhor campanha do segundo turno, com 31 dos 50 pontos conquistados, atrás de Internacional (37), Palmeiras (34), Botafogo (33) e Fortaleza (32).

Corinthians e Bahia somam os mesmos 50 pontos e são concorrentes diretos na luta por vaga na Libertadores. Apenas o Cruzeiro pode tirá-los de dentro do G-8 ao final da competição.