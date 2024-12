São Paulo ativa modo férias, faz jogo sonolento e perde do Grêmio no Brasileirão

O São Paulo já entrou em campo na Arena do Grêmio neste domingo, em Porto Alegre, sabendo que estava garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025. E mesmo assim não fez muita questão de ter uma boa atuação diante do tricolor gaúcho, perdendo por 2 a 1, em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Cristaldo, aos 36 minutos do primeiro tempo, e Ruan Tressoldi, contra, aos 46 da etapa inicial, fizeram os gols gremistas na vitória deste domingo. No segundo tempo, Luiz Gustavo descontou para o time paulista com um belo chute de fora da área em um rebote após escanteio.

Com o resultado, o São Paulo segue na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 59 pontos e pode até terminar em quarto, desde que Internacional e Fortaleza percam seus últimos jogos e o tricolor paulista vença as duas partidas derradeiras que tem a fazer.

Por conta do título do líder Botafogo na Libertadores no sábado e o Flamengo (3º) campeão da Copa do Brasil, abrem-se mais duas vagas diretas na fase de grupos da próxima Libertadores. Como o São Paulo não pode mais ser ultrapassado na sexta posição, ele já está neste estágio da competição sul-americana.

Talvez isso tenha ajudado a explicar a atuação sonolenta e preguiçosa em Porto Alegre neste domingo, onde o time de Luiz Zubeldía foi dominado pelos rivais. O resultado dá alívio ao Grêmio, que vai aos 44 pontos, sobe para a décima posição na tabela e praticamente enterra qualquer chance de rebaixamento.

O São Paulo fecha o Brasileirão na próxima semana, recebendo o Juventude no Morumbi na quarta-feira, às 20h (Brasília), e depois o Botafogo, no Engenhão, no domingo, 16h.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 SÃO PAULO

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro (Igor), Pedro Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Pepê), Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Soteldo (Pavon), Aravena (Edenílson) e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Rafinha (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla); Luciano, Lucas e Ferreirinha (Wellington Rato); André Silva (William Gomes). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Cristaldo, aos 36, e Ruan (contra), aos 46 minutos do primeiro tempo; Luiz Gustavo, aos 18 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Wellington Rato (São Paulo).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 2.323.748,00.

PÚBLICO - 39.414 presentes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).