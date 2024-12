Flaco López prega Palmeiras resiliente após fim de preparação: 'Lutar até o último jogo'

"Agora é lutar até o último jogo". Esse é o pensamento que norteia o elenco palmeirense após o treino desta terça-feira, que encerrou a preparação da equipe para o confronto diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira.

Com três pontos a menos que o Botafogo (70 a 73) e restando duas rodadas para o desfecho da competição, o time paulista precisa fazer a sua parte para, então, apostar em um tropeço dos cariocas em seu duelo com o Internacional.

Vice-artilheiro do time no Nacional com dez gols, Flaco López reforça a ideia de que o Palmeiras tem chances significativas de título. Segundo ele, a derrota para o Botafogo na última rodada faz parte do passado.

"A gente teve um tropeço no último jogo, infelizmente. Queríamos continuar líder, mas acontece. Agora é lutar até o último jogo. Temos muitas chances ainda de ser campeão e acreditamos até o último momento. Vamos disputar esses jogos da melhor maneira, com muita motivação e muita fé. Temos uma viagem agora contra o Cruzeiro e, se Deus quiser, vamos voltar com mais três pontos para continuar com o sonho", afirmou.

Apesar de o Cruzeiro ocupar apenas a parte intermediária da classificação (é o nono colocado), o atacante aposta em uma partida complicada. No entanto, em seu discurso otimista, ele enfatizou que o Palmeiras está preparado para o desafio.

"Vai ser um jogo bem competitivo e tivemos uma boa preparação. Nós temos o nosso sonho de título e o eles (Cruzeiro) têm a luta também pela Libertadores. Agora é jogo a jogo e vamos para mais uma final lá em Belo Horizonte", completou.

Na atividade desta terça-feira, o técnico Abel Ferreira realizou trabalhos táticos para fazer ajustes de posicionamento e movimentação. Além disso, o comandante português deu ênfase às jogadas de bola parada.

Depois do confronto com o Cruzeiro, o Palmeiras encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro jogando diante de sua torcida. O duelo vai ser diante do Fluminense, no próximo domingo.