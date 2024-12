Vascão entra em campo lutando pela Sula

Garantido na primeira divisão do Brasileirão do ano que vem e com chances muito baixas de ir à Pré-Libertadores, o Vasco pode ao menos garantir um prêmio de consolação hoje. Se vencer o Atlético-MG, às 19h, em São Januário, o Gigante vai confirmar presença na Sul-Americana do ano que vem.

Em 12º, com 44 pontos, os comandados de Felipe nem precisam se preocupar com os outros resultados. Basta ganhar do Galo, que é 13º, com a mesma pontuação, mas não tem duas vitórias a menos e não poderia mais alcançar o Cruz-Maltino. Vitória (10º), Grêmio (11º), Athletico-PR (14º), Juventude (15º) e até Fluminense (16º), Criciúma (17º) e Bragantino (18º) também estão na disputa por cinco vagas.

Há cinco rodadas sem vencer — quatro derrotas e um empate —, o Vascão tem uma grande chance de encerrar essa sequência. O Atlético, abalado pelo vice da Libertadores, não ganha há nada menos que 11 partidas. São 7 derrotas e quatro empates, contando Brasileiro, Copa do Brasil e Liberta.