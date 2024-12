Vasco e Atlético-MG buscam recuperação no Brasileirão em duelo direto da 37ª rodada

Disposto a se despedir de sua torcida em 2024 com honra, o Vasco terá um desafio de peso nesta quarta-feira, quando a partir das 19h encara o Atlético-MG, vice-campeão da Copa Libertadores, em São Januário, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão 2024.

O duelo ainda marca uma disputa direta por vaga na Copa Sul-Americana 2025, já que com os resultados da última rodada, ambos os times não possuem mais chances de ter uma vaga na Libertadores. Tanto Vasco quanto Atlético possuem 44 pontos, mas os cariocas levam vantagem no número de vitórias (12 a 10), e aparecem em 12°, logo acima dos mineiros.

O Juventude, primeiro time fora da zona classificatória à competição, tem 42. Por isso, uma vitória no Rio de Janeiro praticamente carimba a disputa de uma competição continental para uma das equipes. Neste ano, os adversários se enfrentaram três vezes: 2 a 0 para o Atlético-MG no Brasileirão, 2 a 1 no jogo de ida da Copa do Brasil e 1 a 1 no jogo da volta, em São Januário.

O Vasco está cinco jogos sem vencer no Brasileirão, sendo quatro derrotas e um empate, este por 2 a 2 diante do lanterna e rebaixado Atlético-GO, também em São Januário, na última rodada. Por isso, busca a recuperação no segundo jogo de Felipe 'Maestro' no comando técnico do time.

Após promover as entradas de Alegria e Puma Rodriguez no time titular, o interino vascaíno novamente deve mudar a escalação. Isso porque o suíço Maxime Dominguez se destacou na reação carioca na última rodada e pode aparecer desde o início.

No mais, o Vasco não tem novos desfalques. Rayan, que saiu da partida após um choque de cabeça, foi reavaliado e estará à disposição para o duelo. Apenas Adson, Estrella e David, vetados pelo departamento médico, estão fora. Além deles, o clube liberou mais cedo o zagueiro Rojas, o volante Galdames e o atacante Rossi.

Do outro lado, o cenário do Atlético-MG é ainda mais desesperador. Vindo de dois vices consecutivos (Copa do Brasil e Libertadores), o time de Belo Horizonte não vence há 11 jogos, mas confia no retrospecto recente contra o Vasco para dar a volta por cima na temporada.

Na derrota em casa por 3 a 2 contra o Juventude na última rodada, o técnico Gabriel Milito decidiu poupar os titulares, visando a decisão da Libertadores. Desta vez, precisando vencer para não se complicar ainda mais no Brasileirão, ele deve ir a campo com força máxima.

Vetados pelo departamento médico, Cadu e Zaracho estão fora da partida. A boa notícia é que Lyanco, Mariano e Saravia voltam de suspensão e serão opções para o treinador.

FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Jair) e Philippe Coutinho; Maxime Dominguez, Rayan (Payet) e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro (interino).

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera e Guilherme Arana; Deyverson, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).