São Paulo, 'de férias', tem motivação de R$ 2,4 milhões em duelo contra Juventude

O São Paulo recebe o Juventude pela 37ª rodada do Brasileirão. Com a classificação direta à Libertadores garantida, o time apenas cumpre tabela, mas pode ter na premiação uma motivação para o duelo contra os gaúchos, que chegam precisando da vitória para confirmar a permanência na primeira divisão. A partida, às 20h (de Brasília), é a última do time são-paulino no MorumBis em 2024.

A derrota para o Grêmio, por 2 a 1, manteve o São Paulo na sexta posição. O Cruzeiro, que é o sétimo, não alcança mais os 59 pontos do time paulista. O máximo que os são-paulinos podem chegar é 65, com vitórias sobre Juventude e Botafogo. Isso igualaria, no momento, Internacional e Fortaleza. Entretanto, gaúchos e cearenses se enfrentam na rodada final, permitindo ao São Paulo não mais que a quinta posição.

A diferença disso seria na premiação. O quinto colocado do Brasileirão recebe R$ 38,5 milhões, R$ 2,4 milhões a mais que os R$ 36,1 milhões do sexto. Antes da derrota na 36ª rodada, ainda havia chances de alcançar a terceira posição, que rende R$ 43,3 milhões.

Pablo Maia, que passou por uma cirurgia na coxa esquerda, foi liberado pelos médicos e começou uma etapa de transição na preparação física. Ele ainda não tem condições de jogo, mas poderá retornar na temporada 2025 já em treinos com bola junto do elenco.

Calleri continua como desfalque, também passando por uma transição após dores na coxa esquerda. O argentino tende a fechar o ano sem entrar como titular mais pelo São Paulo. Se confirmada a ausência do atacante nos dois próximos compromissos, ele fechará 2024 com 14 gols, três a menos que Luciano, artilheiro da equipe no momento.

O substituto deve ser André Silva, que já tem sido escalado no 11 inicial de Zubeldía há três rodadas. O técnico deve mudar na lateral esquerda, com Patryck no lugar de Rafinha, que vinha sendo improvisado. Jamal Lewis e Michel Araújo estão no departamento médico.

Wellington, titular da posição na temporada, não deve mais atuar pelo clube. Em janeiro, ele se apresenta ao Southampton, da Inglaterra, com o qual assinou um pré-contrato no meio do ano. A diretoria são-paulina trabalha para buscar um substituto ao nível do time titular. Wendell, do Porto, é o principal nome, mas também levanta interesse de outros clubes.

O Juventude ainda precisa confirmar a permanência na Série A. Basta uma vitória no MorumBis para que o time gaúcho alcance 45 pontos e se garanta na elite. Se perder, ainda ficaria fora do Z-4, mas jogaria "uma final" na ultima rodada, contra o Cruzeiro.

Além disso, o clube ainda tem chances de garantir a classificação à Sul-Americana, caso vença ambos os compromissos e conte com resultados paralelos em seu favor. A diretoria planeja levar o Brasileirão a sério mesmo que a permanência venha já em São Paulo. Para isso, o último compromisso no ano terá ingressos a R$ 20.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X JUVENTUDE

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco e Patryck; Alisson e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas; Danilo Boza, Lucas Feitas (Zé Marcos) e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (Fifa-ES).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.