Flamengo mira 3º lugar do Brasileirão no Heriberto Hulse diante do ameaçado Criciúma

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo cumpre tabela no Brasileirão para terminar a competição na terceira colocação. O desafio é diante do Criciúma, que luta desesperadamente contra o rebaixamento, nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 37ª rodada.

O Flamengo tem 66 pontos e mostrou que não tirou o pé após vencer por 3 a 2 o Internacional, na rodada passada, no Maracanã. A disputa pela posição é com Internacional e Fortaleza, ambos com 65 pontos.

O clube rubro-negro vive grande fase sob o comando de Filipe Luís e está mais leve, o que dificulta os planos do Criciúma. A equipe catarinense vem de uma derrota amarga em casa para o Corinthians, de virada, por 4 a 2. O tie catarinense ocupa o 17º lugar, com 38 pontos, dois atrás do Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Criciúma, no entanto, precisará de um feito quase inédito para escapar do rebaixamento. Na história, o time carvoeiro só venceu o Flamengo em duas oportunidades, a última em 1996. No entanto, tem a chance de quebrar o tabu para jogar o Fluminense, arquirrival do time rubro-negro, na zona de rebaixamento.

No Flamengo, a principal novidade é o retorno de Luiz Araújo, que se recupera de uma fratura de cartilagem no joelho direito. O atacante voltou a ser relacionado, mas deve ficar como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o clube informou que o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alex Sandro não viajaram, todos com dores musculares. Gabigol também ficou no Rio. Para piorar, os meias De la Cruz e Gerson estão suspensos.

Com isso, Matheus Cunha ganhará nova chance no gol, com a defesa formada por Wesley, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Na frente, Plata deve atuar ao lado de Bruno Henrique e Michael.

"Vamos para Criciúma para fazer um jogo do mesmo nível que fizemos contra o Inter, que fizemos contra Cuiabá, contra o Fortaleza, e tentar vencer. Essa camisa exige vencer, vencer, vencer, então não tenho nada a prometer, senão trabalho e preparar bem o jogo. Criciúma é um adversário que vem numa fase que não é tão boa, está no rebaixamento, joga com nervosismo, e temos que jogar com as nossas armas para poder vencer", afirmou Filipe Luís.

Esta, porém, não é a opinião de um grupo de torcedores que pichou o muro do Ninho do Urubu durante a madrugada de terça-feira. Estes transgressores deixaram escrita uma frase curiosa: "Entrega pro Criciúma". Acontece que uma vitória do time catarinense pode complicar a luta do Fluminense, com 40 pontos em 16º Lugar, contra o rebaixamento.

O Criciúma também terá alguns problemas para a partida. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton estão suspensos pelo acúmulo de cartões, enquanto o zagueiro Wilker Ángel está no departamento médico por causa de uma lesão no grau 2 na posterior da coxa.

Com os desfalques, o técnico Cláudio Tencati apostará em Walisson Maia para atuar ao lado de Tobias Figueiredo. No meio de campo, o treinador deve apostar na dobra pela esquerda com Miguel Trauco e Marcelo Hermes.

"O ambiente continua positivo, temos chance de nos manter na Série A e até a matemática falar ao contrário, nós vamos lutar muito", prometeu Barreto.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X FLAMENGO

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Fellipe Mateus, Ronald Lopes (Patrick de Paula) e Marcelo Hermes; Felipe Vizeu e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Alcaraz; Bruno Henrique, Plata e Michael. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).