Jornal espanhol elogia Raphinha após vitória do Barcelona: 'Transforma em ouro o que toca'

A atuação do brasileiro Raphinha na goleada do Barcelona por 5 a 1 sobre o Mallorca pelo Campeonato Espanhol foi exaltada pela imprensa espanhola. O atacante marcou dois gols e ajudou o time a se recuperar depois de uma sequência de duas derrotas e um empate na competição. Para o, principal jornal esportivo da Espanha, o brasileiro foi decisivo e assumiu a responsabilidade diante da ausência de Lewandowski, poupado.

O jornal definiu Raphinha como um jogador que "transforma em ouro tudo o que toca". O brasileiro foi autor do segundo gol da equipe, de pênalti, colocando o Barcelona na frente do placar quando a partida estava 1 a 1. E também foi de Raphinha o terceiro gol do time.

Não foi apenas o Marca que elogiou a performance do atacante. O As afirmou que o Barcelona esteve na mão de um "Raphinha espetacular" e também destacou a atuação de Lamine Yamal que retornou após lesão e deu uma assistência e sofreu o pênalti cobrado pelo brasileiro.

O Mundo Deportivo, também da Espanha, se referiu ao brasileiro como o "protagonista da partida", e não poupou elogios ao jogador. "Raphinha segue 'pegando fogo' e foi ao resgate do Barcelona quando a equipe mais precisava", escreveu o jornal. O jornal ainda destacou os números do atacante lembrando que ele já tem 16 gols na temporada, 11 pelo Campeonato Espanhol e cinco pela Liga dos Campeões.