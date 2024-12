Memphis Depay grava música com MC Hariel após vitória do Corinthians

Prestes a completar três meses de Corinthians, Memphis Depay vive grande fase dentro e fora de campo. Um dos protagonistas na campanha de recuperação do time do Parque São Jorge no Campeonato Brasileiro, o astro holandês tem aproveitado o tempo livre para estreitar a sua relação com o Brasil. Na quarta-feira, viralizou nas redes sociais imagens do jogador ao lado de MC Hariel, no bairro Vila Aurora, em São Paulo.

O funkeiro, que é torcedor do Corinthians, aparece ao lado do atleta para a gravação de uma música, em uma parceria entre os dois. Ainda não há data para o lançamento da faixa.

Além da carreira como jogador de futebol, Depay também se aventura na música, mais precisamente no rap. Ele tem 13 músicas lançadas e um canal no YouTube com mais de 850 mil seguidores. A soma das visualizações de seus videoclipes é de aproximadamente 50 milhões.

Em um curto período no País, Memphis já foi visto jantando num bar e fazendo as tranças do cabelo em uma comunidade no bairro Jardim Santa Cristina, em Santo André; visitou o campo de várzea em uma comunidade em São Bernardo, no ABC Paulista; foi à quadra da escola de samba Gaviões da Fiel e tocou surdo, foi à Pinacoteca e teve um encontro casual com Neymar.

Nos últimos 30 dias, Memphis ganhou aproximadamente 300 mil novos seguidores no Instagram, ultrapassando nos últimos dias a marca de 19 milhões de fãs nesta plataforma. Desde que chegou ao clube, o holandês fez sete postagens em vídeos no Reels do Instagram, somando um total de 50 milhões de visualizações. O principal deles tem mais de 10 mi, com um vídeo de seu primeiro gol pelo Corinthians, contra o Athletico-PR.

"Memphis tem demonstrado que o engajamento de um jogador vai muito além do desempenho dentro de campo. Fora de campo, suas visitas a comunidades, escola de samba e outras experiências culturais no Brasil mostram um lado humano e carismático que fortalece sua conexão com os fãs. Essa relação ampla não apenas eleva a identificação com a torcida, mas também cria oportunidades valiosas para as marcas que apoiam o clube. É uma estratégia que une paixão, esporte e impacto comercial. O torcedor precisa se sentir representado no atleta que está dentro de campo e, definitivamente, está se sentindo representado com Memphis", analisa Wagner Leitzke, líder do marketing digital da End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

A chegada de Memphis ao Corinthians só foi possível graças à patrocinadora máster do clube, a Esportes da Sorte, responsável pelo aporte financeiro da transação e também por algumas ativações de marketing, como a entrega de faixas personalizadas, em alusão à do atacante, para os torcedores presentes nos jogos, e vídeos e postagens em colaboração com o clube nas redes sociais. Livre no mercado, o astro holandês chegou ao clube sem custos, mas com um salário de aproximadamente R$ 3,5 milhões e contrato até julho de 2026.

"Em pouco tempo de Brasil, o Memphis entendeu o sentimento de ser corintiano e aquilo que o povo brasileiro mais gosta, e desde o início nós acreditamos em tudo isso colaborando decisivamente para a vinda dele ao Corinthians. É sempre muito positivo quando isso acontece, pois engrandece essa parceria como marca e imagem, gerando engajamentos em novas ações com a torcida e também nas redes sociais. O impacto tem sido enorme", explica Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

Depay acumula seis gols e quatro assistências desde a sua chegada ao Corinthians. Na terça-feira, ele balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia. A vitória levou o clube à sétima colocação, com 53 pontos, e garantiu a equipe alvinegra na próxima edição da Copa Libertadores.