Rebeca Andrade renova com Flamengo para novo ciclo olímpico: 'Minha segunda casa'

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade renovou seu contrato com o Flamengo nesta quinta-feira. O vínculo será válido pelo próximo ciclo olímpico, que culmina nos Jogos de Los Angeles-2028. A ginasta festejou o acerto e se mostrou empolgada com o que está por vir.

"O Flamengo é minha segunda casa, o lugar onde eu pude moldar a atleta que eu queria ser. É maravilhoso continuar aqui, tendo esse respeito e reconhecimento, e buscando meus objetivos. Receber o carinho de todo mundo e poder servir de inspiração para a nova geração é muito legal. É uma honra assinar esse contrato", afirmou.

Rebeca Andrade esteve ao lado do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, do CEO, Reinaldo Belotto, da vice-presidente de esportes olímpicos, Deborah Frochtengarten, e da coordenadora-técnica da ginástica artística, Georgette Vidor.

"O Flamengo está muito diferente de quando cheguei. Nós temos todo o suporte, mas houve mudança por parte dos treinadores, que passaram a escutar os atletas. E ver isso acontecendo logo cedo é maravilhoso. Essa geração está tendo tudo do bom e do melhor aqui", completou.

Dona de seis medalhas olímpicas, Rebeca revelou seus planos para o futuro. "O pensamento é o de sempre. Preciso estar feliz e saudável para continuar. Eu amo o meu esporte e minha rotina de atleta, apesar das lesões. As pessoas que me amam não se preocupam apenas com a Rebeca Andrade atleta, mas sim com a pessoa. Eu sou muito realizada, pois já tenho todas as conquistas que eu gostaria. Eu sinto que ainda quero estar aqui e ter mais realizações. Vocês vão ter uma Rebeca 110% para honrar o país e a nação (flamenguista)", disse.

Ela indicou que deve ter um ano mais calmo em 2025. "Depois da Olimpíada, eu falei que estava com dor. Ano que vem vou cuidar do meu corpo e da minha mente para voltar da melhor forma possível. Com meu treinador, temos vários planos possíveis para seguir fazendo o que eu amo. Tenho os meus sonhos, mas quero ser surpreendida pela vida. Que venham coisas boas", declarou.

Eleita como um das 100 mulheres mais inspiradoras pela rede britânica BBC e a melhor atleta de ginástica artística pela COB, pelo quarto ano consecutivo. Rebeca viveu o seu melhor momento em Paris-2024, quando conquistou a medalha de ouro no solo, a prata na trave e no individual e a bronze por equipes. Ela chegou a cogitar a aposentadoria antes do fim do ciclo finalizado na França, mas decidiu continuar competindo.