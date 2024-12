São Paulo deve poupar titulares

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía revelou que pretende poupar alguns jogadores do duelo com o Botafogo, domingo, no Niltão. Parte da torcida do Tricolor já pede para o time 'entregar' o jogo para que o Palmeiras não seja campeão.

"Nós teremos que ver as situações. Por exemplo, o Lucas, que vem jogando muitas em seguidas, preciso ver se ele estará bem", declarou o treinador.

"Se estivéssemos frescos da cabeça para casos importantes (briga por objetivos) e também frescos fisicamente, poderia ser um pouco menos conservador com os jogadores agora, no fim da temporada, senão já começam a próxima temporada mal, e aí não nos sobrará nada", ponderou.

O Tricolor Paulista já está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e não tem mais nada a disputar em 2024.