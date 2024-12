Kings League, criada por Piqué, chega ao Brasil em 2025 presidida por Kaká

A Kings League, liga de futebol de sete criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, chegou ao Brasil. Kaká vai ser o presidente da Kings League Brasil. O País é o quarto a receber a competição, já disputada na Espanha, Itália e Américas. Outros nomes relevantes do futebol brasileiro também vão fazer parte da Kings League Brasil, como Neymar, Vinícius Júnior e Danilo, da Juventus e seleção brasileira.

O Brasil também foi revelado como um dos 16 participantes na Kings World Cup of Nations, campeonato mundial de futebol de sete. A Alemanha, com Mario Götze, os Estados Unidos, com o boxeador e influenciador Jake Paul, e Turquia e Coreia do Sul também estão confirmados no campeonato. A competição vai acontecer na Itália, de 1 a 12 de janeiro de 2025.

A equipe brasileira, capitaneada por Danilo, mistura nomes do entretenimento e do streaming e conta com Gaules, Cris Guedes, Cerol & Nobru, Jon Vlogs, Paulinho o Loko & Luquet4, Coringa, Ludmilla, Nyvi Estephan, O Estagiário, KondZilla & Michel.

A Kings League Brasil anunciou que a competição nacional já está recebendo inscrições, que podem ser feitas no site oficial do torneio.