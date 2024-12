Guardiola discute com torcedores na rua em meio a crise no Manchester City

Pressionado pela má fase do Manchester City no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, o treinador Pep Guardiola foi abordado por torcedores na rua e teve que ser contido. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o espanhol andando numa calçada quando ouve palavras de um torcedor. O treinador se vira para ir em direção ao torcedor, mas é contido por outros dois homens que o acompanhavam.

"Você está chorando porque perdeu", diz o torcedor, fazendo referência à derrota do Manchester City para o Liverpool por 2 a 0 no último domingo. Guardiola, então, se irrita e parte para cima do torcedor. "Você sabe o que é perder? Você quer ver?", ameaça o treinador, enquanto tenta ser acalmado por dois homens. O técnico segue discutindo um pouco mais até ir embora.

Este não é o primeiro episódio em que Guardiola responde a uma provocação. Após a derrota para o Liverpool, os torcedores do time cantaram que ele iria ser demitido no dia seguinte. O treinador virou-se para a arquibancada e fez o número seis com os dedos, mostrando a quantidade de troféus do Inglês que ele conquistou com o City.

Antes de vencer o Nottingham Forest por 3 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês, o City vinha de quatro derrotas seguidas na competição. O time agora está em quarto lugar com 26 pontos, nove a menos do que o líder Liverpool, dono de 35 pontos.

Mas não é só no campeonato nacional que a fase de Guardiola é ruim. Na Liga dos Campeões, a equipe ocupa a 17ª posição e tem oito pontos de 15 disputados. São duas vitórias, dois empates e uma derrota até o momento. Na competição o time está há dois jogos sem vencer.

O próximo compromisso do Manchester City é neste sábado, às 12h (de Brasília), contra o Crystal Palace, fora de casa, pelo Inglês.