Verstappen larga em quarto e aposta na vitória da McLaren em Abu Dabi

O holandês Max Verstappen, que garantiu o título da temporada da Fórmula 1 por antecipação, aposta suas fichas na McLaren para o GP de Abu Dabi, neste domingo, nos Emirados Árabes.

O piloto da Red Bull chegou a sentir um gostinho da pole no começo do treino, mas um erro em uma das curvas custou tempo e vai sair na quarta colocação.

"Como eu me sinto? De certa forma aliviado porque é a última prova do ano. Nossa classificação (no grid) foi decente", afirmou Verstappen, que deu uma leve criticada em seu carro. "Não fiquei muito satisfeito com o equilíbrio geral principalmente quando tem que ir até o limite", completou o tetracampeão.

Para a prova de domingo Verstappen deixou claro que sua prioridade, antes de pensar na vitória, é brigar por um lugar no pódio contra a Ferrari de Carlos Sainz após o alemão Nico Hulkenberg, da Haas, ser punido e sair da quarta para a sétima posição no grid. "As McLarens estão muito sólidas durante todo o fim de semana, vai ser difícil bater", concluiu.

A pole nos Emirados Árabes ficou com o britânico Lando Norris, seguido pelo australiano Oscar Piastri. Em terceiro Carlos Sainz Jr, da Ferrari.

HAMILTON

O piloto Lewis Hamilton teve um imprevisto e caiu ainda no Q1 depois de atropelar acidentalmente um cone ao ser um dos últimos a entrar na pista. Em sua última corrida com a Mercedes, o britânico fez o 18º tempo.

"Eu realmente estava com esperanças, o carro estava bom, mas não era para ser", afirmou. "Sei que fiz tudo certo para o fim de semana, mas agora é tentar lutar", completou o britânico, que em 2025 vai correr pela Ferrari.

O inglês, porém, mostrou bom humor ao saber que não largará em 18º, mas em 16º lugar por contas punições a Charles Leclerc (Ferrari) e Alex Albon (Williams). "Adoraria herdar posições por penalidades no grid, isso realmente ajudaria o meu domingo."

Quem estava visivelmente chateado foi Toto Wolff, diretor-executivo da Mercedes. "Tenho que pedir desculpas ao Hamilton e a todos que trabalharam no carro dele, decepcionamos todos eles por conta de um erro idiota de não ir mais cedo. Foi indesculpável,"