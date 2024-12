Felipe Melo viaja junto ao elenco

O Fluminense embarcou para São Paulo ontem, onde enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão. Entre os jogadores relacionados, um chamou a atenção: a presença de Felipe Melo, que até então estava suspenso pelo STJD por cinco jogos.

A presença do zagueiro acontece porque o Fluminense conseguiu um efeito suspensivo, de acordo com a assessoria de imprensa do clube. Assim, ele está apto para enfrentar o Palmeiras hoje.

As ausências já esperadas foram as do lesionado Diogo Barbosa e do suspenso Facundo Bernal. John Kennedy e David Terans ficaram fora da lista de relacionados por opção do técnico Mano Menezes.