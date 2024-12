Substituto de Almada?

O Botafogo não está parado no planejamento de 2025 e avalia possíveis alvos para investir, principalmente em caso de saída de jogadores. Um deles é o meia Bitello, ex-Grêmio e atualmente no Dínamo Moscou, da Rússia.

O jogador passou a ser uma opção caso Thiago Almada realmente vá para o Lyon, da França, já no fim do ano. A informação é do site GE, confirmada pela reportagem do MEIA HORA.

O Botafogo já entrou em contato com o Dínamo Moscou para saber os termos para uma possível negociação, mas ainda não fez proposta.