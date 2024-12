Sede do Vasco é penhorada

A Sede do Calabouço, do Vasco, localizada no Centro do Rio, foi penhorada e vai servir como garantia para uma Execução Fiscal no valor de R$ 28.299.289,77. O imóvel é avaliado em cerca de R$ 7 milhões e foi oferecido como garantia pelo próprio Cruz-Maltino.

Em nota, o Vasco informou que a cobrança é sobre o não recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) entre 2009 e 2019. Felipe Carregal, vice-presidente jurídico, disse que a diretoria do clube se antecipou à execução e ofereceu o Calabouço para não inviabilizar a operação financeira internamente.