Bahia enfrenta o Atlético-GO em Salvador para confirmar uma vaga na Copa Libertadores

Na dependência apenas de um triunfo, o Bahia entra em campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo é válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro e para o time baiano vale a tão sonhada classificação para a Copa Libertadores após 35 anos.

Mesmo podendo abraçar a história, o Bahia chega para a decisão desconfiado pelos maus resultados e desempenhos recentes. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas, um empate e apenas uma vitória.

Neste cenário, o retrospecto de nada interessa, já que um simples resultado positivo garante o time de Rogério Ceni na competição continental da próxima temporada. O Bahia tem 50 pontos e ocupa o oitavo lugar. Se perder, então, dependerá de tropeços do Cruzeiro (49) diante do Juventude, no sul.

O Atlético-GO tem apenas uma motivação para o jogo: estragar a festa dos baianos. Rebaixado com antecedência, o clube goiano tem 30 pontos e está na 19ª colocação, dividindo a decepção de disputar a Série B com Cuiabá e Criciúma. O quarto adversário da segundona será conhecido na última rodada numa disputa entre Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlético-MG.

Para a decisão, o Bahia não poderá contar com quatro jogadores. Iago Borduchi, David Duarte e Victor Cuesta trabalharam na academia, enquanto o goleiro Marcos Felipe se recupera de uma concussão sofrida na derrota contra o Corinthians.

Fora isso, o time contará com força máxima em busca do principal objetivo da temporada. Em entrevista coletiva realizada na sexta-feira, o experiente meio-campista Everton Ribeiro projetou a tão sonhada classificação para a Libertadores.

"Nosso time está muito focado, sabemos da nossa responsabilidade, uma responsabilidade boa, de poder trazer essa história para nosso lado. Marcar uma página muito grande na história desse grande clube que é o Bahia. Vamos fazer de tudo, até o último suor, para no fim do jogo comemorar com nossa torcida", disse.

Pelo lado do Atlético-GO, o volante Baralhas está suspenso e não está nesta despedida da Série A. Gonzalo Freitas pode começar entre os titulares. Outra opção seria a entrada de um atacante e o recuo do meia Shaylon. No ataque, Janderson e Lacava disputam uma vaga. Luiz Fernando está negociando a saída e não tem presença confirmada.

Outro que não joga é o lateral-direito Bruno Tubarão. Ele não vai renovar com o clube e se despediu dos companheiros na sexta-feira. O lugar será ocupado por Maguinho. "Falta mais um jogo. O Atlético-GO está honrando a camisa. O nosso tiem vai vir muito forte no ano que vem, porque é uma marca muito forte e merece estar na Série A", afirmou o auxiliar Anderson Gomes, que atua como interino desde a saída de Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATLÉTICO-GO

BAHIA - Adriel; Santi Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Roni, Gonzalo Freitas (Janderson ou Luiz Fernando) e Rhaldney; Shaylon, Derek e Alejo Cruz. Técnico: Anderson Gomes (Interino).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).