Yuri Alberto e Memphis marcam, Corinthians ganha jogo tenso com o Grêmio e termina 2024 em alta

O Corinthians encerrou a temporada 2024 em grande estilo. O time alvinegro conquistou neste domingo, em Porto Alegre, sua nona vitória consecutiva e estabeleceu um recorde particular e igualou essa marca no Brasileirão, feito alcançado apenas por Internacional (2020) e Atlético-MG (2021) na era dos pontos corridos.

Quem também comemorou foi Yuri Alberto. O atacante fez um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio e acabou o torneio como artilheiro, ao lado de Alerrandro, do Vitória, com 15 gols. O jogo também marcou a despedida do zagueiro Pedro Geromel do futebol. O atleta do Grêmio se aposenta aos 39 anos.

O resultado deixou o Corinthians na sétima posição, com 56 pontos. A equipe alvinegra já havia confirmado sua classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, ingressando na fase prévia. O Grêmio, por sua vez, vai disputar a Copa Sul-Americana após ficar na 14ª colocação, com 45 pontos.

A partida começou bastante equilibrada em critérios ofensivos, mas o Corinthians se mostrou mais confiante e disposto a controlar a posse de bola. Yuri Alberto e Memphis tiveram algumas oportunidades nos minutos iniciais. Mesmo com um time repleto de atacantes, o Grêmio não conseguia a mobilidade necessária para se livrar da marcação alvinegra.

Os gremistas reclamaram de uma penalidade máxima em Soteldo. O venezuelano foi derrubado por Matheuzinho, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. As duas equipes passaram a se arriscar mais a partir da metade da etapa inaugural. Caique fez a diferença para atrasar a abertura do marcador em favor do Corinthians. O mesmo cenário se repetiu com Hugo Souza. Aos 35, Yuri Alberto teve um gol anulado pela arbitragem.

Aos 42 minutos, Yuri Alberto foi tocado na grande área por Geromel e caiu. O VAR, então, recomendou a revisão, e a arbitragem assinalou pênalti para o Corinthians. Em sua batalha particular pela artilharia do Brasileirão, o centroavante foi para a cobrança e balançou as redes.

O Grêmio voltou com mais gana no segundo tempo, mas não demorou para o Corinthians equilibrar. Yuri Alberto continuou como protagonista do jogo. Apesar do ânimo renovado, as chances ficaram mais escassas de parte a parte.

Se o jogo parecia esfriar, os nervos dos jogadores ficaram à flor da pele. Villasanti, Dodi, Martínez e Memphis se estranharam. O paraguaio chegou a tirar a bandana do holandês enquanto trocavam empurrões. O árbitro decidiu expulsar Dodi e Martínez. Aos 43, ainda deu tempo de Charles ir às redes. Romero cruzou na medida para o volante tocar de cabeça e comemorar. Aos 48, Memphis de bicicleta confirmou a vitória corintiana com um golaço.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 0 X 3 CORINTHIANS

GRÊMIO - Caique; João Pedro, Geromel (Pepê), Jemerson e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Pavón (Monsalve), Soteldo, Braithwaite e Diego Costa (Cristaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Bidu; Raniele (Martínez), Breno Bidon, Carrillo (Alex Santana) e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Yuri Alberto, aos 46 minutos do primeiro tempo. Charles, aos 43, e Memphis Depay, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carrillo, Hugo Souza, Monsalve e Reinaldo.

CARTÕES VERMELHOS - Dodi e Martínez.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG).

RENDA - R$ 3.164.574,00.

PÚBLICO - 42.945 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).