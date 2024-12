Fogão já está no Catar em busca do Mundial

O Botafogo desembarcou em Doha, no Catar, na noite de ontem, madrugada de hoje no país do Oriente Médio. Lá, o Glorioso vai disputar o Mundial de Clubes — agora chamado de Copa Intercontinental, e os jogadores estão animados, apesar do cansaço pela viagem logo depois do jogo do título brasileiro.

"Tem que ser na superação. Calendário muito apertado. Podemos dizer que jogamos hoje, dormimos um pouco, vamos treinar mais tarde e amanhã a gente já joga. Consegui dormir um pouco, agora é tomar banho, dormir mais e já pensar na partida de amanhã", disse Júnior Santos, ao SporTV.

A delegação fez a viagem do Rio ao Catar em dois aviões, sendo um deles pertencente ao time de futebol americano New England Patriots. A parceria inusitada deve-se à boa relação do acionista majoritário da SAF, John Textor, com o dono da equipe, Robert Kraft. Por ser um avião feito para equipes de futebol americano, os assentos são maiores e mais largos que os de um avião comercial, o que permitiu maior conforto aos atletas do Bota.

A estreia do Glorioso no torneio acontece amanhã, às 14h, contra o Pachuca, do México, pelas quartas de final.