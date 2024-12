Hugo Mallo, ex-jogador do Internacional, tem recurso rejeitado e é condenado por abuso sexual

O lateral Hugo Mallo, que atuou pelo Internacional entre 2023 e 2024, foi condenado por abuso sexual na Espanha. O episódio aconteceu em 2019, quando ele era jogador do Celta de Vigo.

Na ocasião, no dia 24 de abril de 2019, antes do jogo entre Celta e Espanyol, no momento dos cumprimentos entre os atletas, Hugo Mallo tocou nos seios da mulher que trabalhava como mascote do time catalão.

O Tribunal Provincial de Barcelona negou o recurso pedido por Hugo Mallo. Desse modo, o lateral foi considerado culpado. Seis juízes (três mulheres e três homens) decidiram pela sentença. "Chegou-se à plena convicção de que os fatos ocorreram conforme relatados pela vítima", disse texto da resolução, de acordo com o jornal "AS".

Hugo Mallo negou as acusações. O jogador terá que pagar uma multa de 7 mil euros, cerca de R$ 44 mil na cotação atual. A sentença tinha sido publicada em setembro deste ano.

O lateral está atualmente no Aris, da Grécia. Pelo Internacional, o jogador contabilizou 20 partidas, com dois gols marcados durante sua passagem pelo futebol gaúcho.