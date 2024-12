Oussama Idrissi: algoz do Botafogo no Intercontinental trocou seleção da Holanda por Marrocos

O Botafogo deu adeus à Copa Intercontinental após disputar apenas um jogo, a derrota para o Pachuca, por 3 a 0. O responsável pelo gol que abriu o placar foi Ousama Idrissi, um dos destaques do time mexicano, ainda que a equipe não viva boa fase. Ele também deu assistência para Rondón, que fechou a conta.

Nascido em Bergen op Zoom, no norte da Holanda, Idrissi tem ascendência marroquina. Durante sua formação, jogou nas seleções de base holandesas até o sub-21. Entretanto, em 2019, aos 23 anos, foi chamado pela equipe do Marrocos. A estreia foi nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Depois o atacante integrou o grupo que disputou o torneio, no mesmo ano. Ao todo, são nove partidas por Marrocos e nenhum gol. Nas oitavas de final da Copa Africana de 2019, a equipe foi eliminada nos pênaltis por Benin, após um empate por 1 a 1. Idrissi converteu sua cobrança, mas duas estrelas do time, Boufal e En-Nesyri, perderam.

Aos 28 anos, ele não tem sido mais convocado. Já em 2022, não integrou o grupo semifinalista sensação da Copa do Mundo 2022.

Idrissi se profissionalizou no Groningen, da Holanda, com 19 anos. É o clube que revelou Erwin Koeman, Ronald Koeman, Arjen Robben e Virgil van Dijk, além de ser o primeiro europeu no currículo de Luis Suárez. Foram três anos até a transferência para o AZ Alkmaar.

No segundo clube, ele viveu o auge da carreira, incluindo o período das convocações por Marrocos. Idrissi foi artilheiro da Copa da Holanda 2018/19. No ano seguinte, esteve na seleção do Campeonato Holandês.

O bom desempenho interessou o futebol espanhol. O Sevilla desembolsou 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,89 milhões) pelo atacante, em contrato até 2025.

A passagem na Espanha, porém, foi marcada por empréstimos. Primeiro ao Ajax, com o qual venceu a liga e a Copa da Holanda na temporada 2020/21. Depois, ao Cádiz, da Espanha, e ao Feyenoord, pelo qual voltou a ser campeão holandês.

Sem repetir o sucesso que teve no AZ, o Sevilla entendeu que deveria rescindir com o atacante, quase dois anos antes do fim do contrato, em setembro de 2023. Em seguida, Idrissi assinou com o Pachuca.

Pelo time mexicano, o marroquino voltou a marcar gols. Na temporada 2023/24, foram sete. Um deles foi na Copa dos Campeões da Concacaf deste ano, vencida pelo Pachuca e que rendeu a vaga do time na Copa Intercontinental. Idrissi integrou a seleção do torneio.

O gol contra o Botafogo foi o quinto dele na atual temporada (2024/25). No Campeonato Mexicano, o Pachuca foi mal no Apertura e não se classificou para o mata-mata, apenas com a 16ª posição. Assim, a equipe teve um mês sem jogos.

"Estamos muitos orgulhosos de representar a nossa equipe, nossa família, país, o futebol mexicano no Catar. Tivemos, lamentavelmente, um torneio muito complicado e depois fizemos uma análise. Tivemos uma mini pré-temporada para ganhar essa partida", comentou Idrissi na véspera do duelo contra o Botafogo.

O Pachuca volta a campo no sábado, contra o Al Ahly, do Egito. Quem vencer joga a decisão contra o Real Madrid, dia 18.