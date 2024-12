Técnico do Pachuca atribui vitória sobre o Botafogo ao descanso: 'Dobramos a intensidade'

Os 20 dias de descanso, que viabilizaram os treinamentos específicos para a disputa da Copa Intercontinental, determinaram a boa exibição que rendeu ao Pachuca, a vitória de 3 a 0 sobre o Botafogo nesta quarta-feira, em Doha. A revelação foi feita pelo próprio técnico da equipe mexicana, o uruguaio Guillermo Almada.

"Depois do Campeonato Mexicano nós descansamos para poder colocar toda nossa disposição nesses jogos da Copa Intercontinental. Dobramos a intensidade, fizemos bem as transições ofensivas e também soubemos nos defender", afirmou o comandante da equipe rival que concedeu entrevista coletiva após o triunfo sobre os cariocas.

Para Almada, seu time foi eficaz e conseguiu cumprir todas as suas ordens para conseguir passar de fase na competição. "Fizemos um jogo redondo diante do Botafogo, que é uma grande equipe", afirmou.

O resultado deve ser comemorado, mas o foco não pode ser perdido. Diante desse discurso, o comandante uruguaio afirmou que espera ainda mais dificuldades no próximo confronto válido pelas semifinais.

Garantido na sequência da competição, o Pachuca volta a campo no sábado, novamente no estádio 974, para enfrentar o Al-Ahly, do Egito. A final está marcada para próxima quarta-feira, no Lusail, diante do Real Madrid.

"Esperamos um jogo tão complicado ou ainda mais difícil contra o Al-Ahly. Vamos precisar estar ainda mais focados para conseguir impor o nosso jogo para passar de fase e chegar às finais", afirmou.