Logística das férias dos jogadores

A temporada de 2025 vai ter uma configuração diferente em virtude do Super Mundial de Clubes e terá início logo na segunda semana de janeiro. Com isso, o Fluminense vai fazer a reapresentação do elenco em dois grupos diferentes, no CT Carlos Castilho.

Nesse sentido, a primeira parte do elenco volta das férias no dia 2 de janeiro, enquanto a segunda vai estar no Centro de Treinamento no dia 8. A informação é do portal GE.

Isso acontece por causa da lei, que obriga os jogadores a terem 30 dias de férias. A maior parte do elenco disputou a última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, no dia 8 de dezembro.