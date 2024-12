Ponte Preta negocia com o zagueiro Wanderson, ex-CRB, para a próxima temporada

Um dia após o presidente Marco Antonio Eberlin garantir a chegada de 14 reforços para a temporada de 2025, em especial para a disputa do Paulistão, a Ponte Preta está negociando com mais um possível reforço. A bola da vez no Estádio Moisés Lucarelli é o zagueiro Wanderson, de 33 anos, que defendeu o CRB na Série B do Brasileiro.

Wanderson está livre no mercado após não renovar com o CRB. Ao todo, desde que chegou a Maceió (AL), disputou nove jogos. Antes, no início da temporada de 2024, disputou o Paulistão pelo Mirassol, onde participou de cinco jogos. Tem passagens também por América-MG, Atlético-GO, Fortaleza, Bahia, Athletico, Ferroviária, Criciúma, São Bento, Treze, Sertãozinho e Francana.

Além disso, a Ponte Preta também está negociando com outro zagueiro que estava no CRB: Saimon. Aos 32 anos, ele disputou 72 partidas pelo time alagoano, sendo 46 na atual temporada, e anotou dois gols. Revelado na base do Grêmio, o defensor ainda passou por Vitória, Mogi Mirim, Passo Fundo, Ypiranga-RS, Vila Nova e Londrina.

Apesar de prometer 14 reforços, o clube liberou igualmente 14 jogadores. Não permanecerão no Moisés Lucarelli os seguintes atletas: o goleiro Luan Ribeiro, os zagueiros Luis Haquin e Joilson, os laterais Igor Inocêncio, Heitor Rocha e Gabriel Risso, os volantes Ramon Carvalho e Emerson Santos, os meias Guilherme Portuga e Dodô, além dos atacantes Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Régis.

Em contrapartida, quatro nomes foram confirmados: os laterais Artur e Maguinho, o volante Rodrigo Souza e o goleiro Diogo Silva. A Ponte Preta estreia no Paulistão diante do Novorizontino no dia 15 de janeiro, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A FPF ainda não desmembrou a tabela, por isso a data ainda pode sofrer alteração, assim como o horário.