Mengão deve precisar vender alguém

Com a contratação de um substituto para Gabigol como prioridade, o Flamengo pode precisar vender algum jogador para ter a condição de fazer um investimento maior para trazer um novo centroavante. As informações são do portal UOL.

Para o começo de 2025, o Flamengo teria somente R$ 3 milhões em caixa. Por conta disso, possíveis vendas podem ser fundamentais para que o Rubro-Negro consiga aumentar a possibilidade de investimentos. Jogadores como o lateral-direito Wesley e os zagueiros Léo Ortiz e Fabrício Bruno são os mais assediados do elenco pela Europa.