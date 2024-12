Neymar mira a Copa: 'É o objetivo de todos'

Aos 32 anos, Neymar vive um período conturbado devido às lesões. Em recuperação de um problema muscular sofrido em novembro, o craque Neymar já faz planos para o futuro. O jogador sonha voltar a vestir a camisa da seleção brasileira e também tem como principal objetivo disputar a quarta Copa do Mundo da carreira, em 2026.

"A Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes e quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube", disse Neymar em entrevista ao Bartoli Time, da RMC.

Neymar ficou mais de um ano longe dos gramados por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, sofrida em outubro do ano passado. Após voltar a jogar, sofreu uma lesão muscular na coxa direita em sua segunda partida na temporada.

Contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2023, Neymar jogou apenas sete vezes e fez um gol, além de contribuir com três assistências. Na atual temporada, entrou em campo em duas ocasiões e soma 42 minutos jogados ao todo. O jogador tem o futuro incerto, e uma rescisão em janeiro com o clube saudita não está descartada.

Neymar e a CBF concordaram que o camisa 10 precisava de mais tempo para retomar o ritmo no Al-Hilal e só depois poder voltar a se apresentar pelo Brasil. Assim, o retorno às convocações também ficou para o ano que vem.

A seleção brasileira volta a entrar em campo em março de 2025. O Brasil enfrenta a Colômbia, em casa, no dia 20, e a Argentina, fora, no dia 25. A CBF vive a expectativa de contar com Neymar para a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.