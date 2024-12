Lucas Braathen faz 1ª descida ruim, se recupera e fica em 4º na Copa do Mundo de esqui alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen mostrou novamente seu poder de recuperação ao subir várias posições para conquistar a quarta posição no slalom na etapa da Copa do Mundo de esqui alpino em Val d'Isère, na França.

Braathen foi apenas o 26º colocado na primeira parte da prova, mas conseguiu o segunda melhor marca na segunda descida. Com isso, ele obteve o tempo combinado de 1min37s35, o que valeu a quarta posição na classificação final, empatado com o austríaco Manuel Feller e apenas seis centésimos do pódio.

O norueguês Henrik Kristoffersen, que completou as duas partes da prova em 1min36s40, foi o campeão. Seu compatriota Atle Lie McGrath conquistou a medalha de prata com 1min36s92, e o suíço Loic Meillard completou o pódio com 1min37s29.

Esta foi a terceira vez que o brasileiro terminou na quarta posição em uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino na temporada 2024/2025. Braathen conquistou essa posição em sua reestreia no slalom gigante em Sölden, na Áustria, e no slalom em Levi, na Finlândia. Ele também ganhou a medalha de prata no slalom gigante em Beaver Creek, nos EUA.

O brasileiro volta a competir no próximo fim de semana e terá rodada dupla de slalom gigante e slalom em Alta Badia, na Itália. Será o último compromisso de Braathen em 2024.