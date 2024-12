OBRIGADO, DIDICO!

Aos 42 anos, o Imperador disputou sua última batalha. Adriano se despediu dos gramados ontem, no Maracanã, em amistoso entre Flamengo e Itália, com craques brasileiros e italianos. A despedida teve gols com as duas camisas, homenagens da mãe e da avó, além do seu choro ao ouvir mensagem - com ajuda da inteligência artificial - em áudio do seu pai, que morreu em 2004.

Antes da bola rolar, a avó e mãe de Adriano foram responsáveis pelo pontapé inicial. Ronaldo Fenômeno, que foi convidado mas não pôde jogar por conta de dores no joelho esquerdo, entregou a última munhequeira, acessório bastante utilizado pelo Imperador durante sua carreira.

Com a bola rolando, o Flamengo venceu o amistoso contra a Itália por 4 a 3. Os gols saíram tudo no segundo tempo. O Rubro-Negro marcou com Djalminha, Romário, Edílson e Adriano, que fechou o placar com gol de pênalti. Já o time italiano fez com Adrianinho, Adriano e Ruy.

Adriano jogou o primeiro tempo pelo Flamengo e formou ataque com Romário e Vagner Love. Porém, o placar terminou zerado. Já na etapa final, o Imperador vestiu a camisa do time italiano e formou ataque ao lado dos filhos.