Paquetá atiça rubro-negros

Antes titular absoluto no West Ham, Lucas Paquetá se tornou opção no banco de reservas. Assim, o atleta enxerga um retorno ao Flamengo como uma boa opção para voltar a jogar. No time inglês, o meia possui contrato até 2027, com opção de renovação por mais um ano. Ontem, o cria do Ninho fez uma publicação enigmática nas redes sociais e deixou os rubro-negros ainda mais animados em relação ao retorno do meio campista.

"Eu não sou daqui, para a casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei", declarou Lucas Paquetá, em publicação no X, antigo Twitter.