Guarani negocia renovação com Bruno Mendes após saída de Caio Dantas

Com a saída de Caio Dantas, que tem tudo acertado com o Atlético-GO e ainda aguarda proposta de um clube sul-coreano, o Guarani já está trabalhando para ter um atacante a altura no seu time titular. E pode apostar em uma solução caseira. Isso porque o principal foco atual do time campineiro é a renovação de contrato com Bruno Mendes, por pelo menos mais uma temporada.

Atualmente, Bruno Mendes está emprestado ao Guarani pelo Deportivo Maldonado, do Uruguai, clube dono de seus direitos econômicos, apenas até 30 de dezembro. Uma reunião está prevista para a próxima semana para discutir a situação entre as partes. Há a possibilidade de ele ser emprestado novamente ou acertar em definitivo.

Essa vem sendo a terceira passagem de Bruno Mendes pelo Guarani. Ao todo, são 122 jogos e 33 gols marcados, o que o credencia a ser o terceiro maior goleador do século do clube, atrás de Fumagalli, com 78, e Fabinho, com 42. Porém, uma lesão ainda no primeiro semestre de 2024, complicou a sequência do artilheiro.

Bruno Mendes ficou de fora por oito meses, mas mesmo assim disputou 12 jogos pelo Guarani e marcou dois gols durante o ano, além de ter dado uma assistência. Caio Dantas foi vice-artilheiro da Série B com 11 gols marcados em 35 jogos.

A direção de futebol convocou a imprensa para esta terça-feira à tarde acompanhar a apresentação oficial do técnico Maurício Souza, ex-Red Bull Bragantino.

O Guarani volta a disputar uma partida oficial somente na segunda quinzena de janeiro, quando se inicia o Campeonato Paulista. O time campineiro está no Grupo B, juntamente com Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa.

O jogo de estreia está agendado para o dia 15 de janeiro, diante do Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. De qualquer forma, essa data ainda pode mudar, já que a FPF ainda não desmembrou a tabela com horários.