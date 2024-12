Reeleito presidente do Sport, Yuri Romão confirma permanência do técnico Pepa

Reeleito presidente do Sport, Yuri Romão confirmou a permanência do técnico Pepa à frente da equipe, que voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. A comissão técnica teve o contrato estendido até dezembro do próximo ano.

O treinador português chegou ao clube pernambucano em setembro deste ano. E comandou o time na conquista da vaga na primeira divisão. Em 16 partidas, conquistou nove vitórias. E tinha um cláusula automática de renovação caso o Sport alcançasse o acesso. O presidente, contudo, esperou pela vitória na eleição para confirmar a renovação.

Na próxima temporada, Pepa vai liderar o Sport no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

"Em 25/26, os desafios são outros. São muito maiores. Temos um desafio financeiro pela frente. Quero dar sequência ao trabalho sério e respeitoso a todos. Não podemos retroceder em tudo que fizemos até agora. A gente fez um bom trabalho e precisamos fazer muito mais ao longo de 2025", disse o mandatário do Sport.

Ele foi reeleito para comandar o clube ao longo do biênio 2025/2026. Foram 1.770 votos ao seu favor, contra 371 de Rafael Arruda, outro candidato na disputa.