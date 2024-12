The Best Fifa 2024: veja todos os vencedores da premiação por categoria

Os premiados do The Best da Fifa foram conhecidos nesta terça-feira. A cerimônia da entidade máxima do futebol mundial aconteceu na Aspire Academy, em Doha, no Catar. Os brasileiros foram um dos destaques da premiação.

Vinícius Júnior confirmou o favoritismo e ficou com o troféu de melhor jogador do mundo da última temporada. Entre as mulheres, Aitana Bonmatí desbancou as concorrentes e conquistou o prêmio.

Além do melhor jogador e da melhor jogadora, a Fifa divulgou vencedores em diversas outras categorias, como o Prêmio Puskás, para o gol mais bonito do futebol masculino, e o de Melhor Torcedor.

Confira a lista de todos os vencedores do The Best 2024:

Melhor jogador do mundo: Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí, do Barcelona e da Espanha

Prêmio Puskás: Alejandro Garnacho, do Manchester United

Prêmio Marta (gol mais bonito no futebol feminino): Marta, do Orlando Pride e da seleção brasileira

Melhor técnico do futebol masculino: Carlo Ancelotti, do Real Madrid

Melhor técnica do futebol feminino: Emma Hayes, do Chelsea e dos Estados Unidos

Melhor goleiro: Emiliano Martínez, do Aston Villa e da Argentina

Melhor goleira: Alyssa Naeher, do Chicago Red Stars e dos Estados Unidos

Prêmio Fair Play: Thiago Maia, do Internacional, pela ajuda e resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Prêmio Torcedor do Ano: Guilherme Gandra Moura, torcedor símbolo do Vasco

Seleção do futebol feminino: Alyssa Naeher; Lucy Bronze, Irene Paredes, Naomi Girma e Ona Battle; Horan, Guijarro, Aitana Bonmatí e Gabi Portilho; Salma Paralluelo e Graham Hansen

Seleção do futebol masculino: Emiliano Martínez; Carvajal, Rüdiger, Rúben Dias e Saliba; Rodri, Kroos e Bellingham; Lamine Yamal, Erling Haaland e Vinicius Júnior